شاهدوا.. حلا شيحة تحدث ضجة بالترحيب الحماسي بهذا الرجل وتثير فضول المتابعين

أحدثت الفنانة المصرية حلا شيحا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو جديد لها لفت أنظار الكثير من المتابعين.

وظهرت فيه وهي تقوم بالترحيب بأحد الأشخاص بطريقة حماسية مستخدمة كلمات من اللهجة الصعيدية المصرية.

وحاولت إثارة فضول المتابعين قبل أن تكشف هوية الشخص أحمد الذي قام بحركات مضحكة وتبين أنهما يتناولان طعام الفطور في مكان عام.



وأعربت من خلال الضحك عن إعجابها بطرافته. إلا أنها تعرضت في مقابل ذلك لموجة واسعة من الانتقادات حيث رأى الكثير من المتابعين أن الأمر لا يستحق كل هذا الحماس.

ويشار إلى أن الممثلة تعرضت مؤخراً لهجوم من الفنانة المصرية القديرة عفاف شعيب. وجاء هذا خلال حلولها ضيفة على برنامج “تحيا الستات” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب على شاشة قناة “النهار”.

وتوجهت إليها بالقول: “طب لبستيه ليه؟ عشان كنتِ مقتنعة بيه ولا عشان منظر ولا إرضاء لعريس جديد جايلك وقالك اتحجبي؟ مينفعش، يا تلبسيه وانتِ مقتنعة إنه فرض من فروض ربنا سبحانه وتعالى يا متلبسيهوش”.