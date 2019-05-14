شاهدوا.. حلا شيحة تكشف تفاصيل للمرة الأولى عن عودتها للتمثيل وانفصالها عن زوجها

تحدثت الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ عن كل تفاصيل المرحلة التي مرت بها مؤخراً والتي جعلتها تعود عن اعتزالها وتنفصل عن زوجها وكذلك أن تخلع الحجاب حيث اشارت الى انها شعرت بأنها يجب عليها التغيير، وأخذت قرارها بالعودة الى مصر.

وقالت شيحة: “حسيت إني محتاجة أغير لأسباب جيدة بالنسبة لي ممكن الناس كلها متبقاش فاهمة ليه.. فخدت القرار بقوة إني أرجع لبلدي وهقف على رجلي ومش هحتاج لحد في أي حاجة وفي نفس الوقت هسيب ولادي وبجد كان قلبي بيتقطع وأنا بودعهم في المطار ومبطلتش عياط”.

كما كشفت شيحة أنها اتفقت مع طليقها بعد الانفصال بأن اثنان من أبنائها يعيشان بعيداً عنها مع والدهما في كندا، بينما يعيش معها الطفليين المتبقيين.

وشددت شيحة إنها لا تهتم للإنتقادات التي تتعرض لها، موضحة أنها عندما تقتنع بشيء لا تتراجع عنه مهما كانت النتائج، وهو ما حدث معها عند اتخاذها قرار وضعها الحجاب وعند خلعه أيضاً.