شاهدوا حليمة بولند تتعرض للسقوط في منزل مها محمد بزيارة أسرية

زارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مواطنتها الفنانة مها محمد، بحضور زوجها “محمد”، وطفلتهما الصغيرة.

وأعربت حليمة، عن سعادتها بالطفلة الصغيرة، متمنية أن تحضر حفل تخرجها من الجامعة وحفل زفافها.



وأحضرت حليمة بعض المأكولات للطفلة، وقام زوج الفنانة مها محمد، بمداعبتها من خلال عمل دعاية للمنتجات التي أحضرتها، وعرض على المتابعين شراء العصير بـ2 دينار كويتي، حيث أطلق عليه “عصير حليمة”، وسط ضحكات من بينهم.

وأكدت مها، أن طفلتها ستكون صديقة لكاميليا ابنة حليمة بولند، عندما تكبر، ولم تمانع حليمة من هذه الخطوة.

وكادت حليمة بولند، أن تتعرض للسقوط مع نهاية مقطع الفيديو عندما قامت من مكانها لتستعرض أحد المنتجات التي أحضرتها معها، فعالجت حليمة الموقف بالضحك، وقالت لها مها: “اسم الله عليكي”.