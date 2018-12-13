شاهدوا حليمة بولند تتعرض مجددا لإنتقادات لاذعة.. والسبب 3 خراف!!

تعرضت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ للعديد من الانتقادات اللاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورا، لـ 3 خراف تريد ذبحهما في حديقة منزلها بغية توزيعهم على الفقراء.

وعلقت حليمة على الصورة قائلة: “متعودة دائما أذبح الخرفان في بيتي وأوزعهم عالفقراء والمحتاجين صدقة ودفع بلاء”.

الجدير ذكره ان حليمة بولند كانت قد اثارت جدلاً كبيراً مؤخرا بعدما نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها خلال إحتفالها بعيد ميلادها. وما لفت الأنظار هو طبق “سوشي” يحتوي على الذهب.