شاهدوا.. حليمة بولند في عمل فني ضخم إلى جانب 50 نجماً عربياً وعالمياً

أعلنت ال​إعلام​ية الكويتية ​حليمة بولند​ عن إنضمامها إلى جانب 50 نجماً عالمياً وعربياً في عمل فني ضخم لم تكشف عن تفاصيله.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة مندوب الشركة القائمة على المشروع والذي قال:” نحن اليوم مع مدام حليمة، بعرض عليها تصير بارتر معنا بشركة شوتيللو لتنضم لقائمة الفنانين من العالم العربي ومن هوليود”.

وأضاف:” وتصير آخر واحدة تنضم معنا، وتصير مسك الخواتم، وقعنا مع أسماء كثير كبيرة بس هلق ما فينا نحكي”.

ومن ناحيتها أشارت بولند إلى أن العمل يضم 50 نجماً عربياً وعالمياً.