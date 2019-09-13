شاهدوا.. حميد الشاعري بديو جديد مع الفنان ​هاني عادل​

ديو جديد بعنوان “شد الفيشة” جمع الفنان الليبي ​حميد الشاعري​ والفنان المصري ​هاني عادل​، والذي طرح عبر “يوتيوب” من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع حميد الشاعري.

هذا ويجتمع الشاعري في ديو غنائي آخر مع الفنان المصري إيهاب توفيق، ومن المقرر تسجيله خلال الأيام المقبلة.

الأغنية تحمل طابع اللون الصعيدي الخفيف، من كلمات عوض بدوي.

وقال عوض بدوي إنه يقدّم الثنائي في فكرة مختلفة، تهدف إلى العودة لزمن الثمانينيات والتسعينيات، الذي شهد تألق حميد الشاعري وايهاب توفيق، ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.