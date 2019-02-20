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شاهدوا.. خادمة مايكل جاكسون تفضح أسرار عن سلوكه الجنسي المشين!

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'They told me they would slice my neck': Michael Jackson's people 'threatened to kill his maid if she went public with sex abuse claims about the King of Pop'

خادمة مايكل جاكسون

كشفت ​أدريان مكمانوس​، خادمة ملك البوب الأميركي الراحل، ​مايكل جاكسون​، أسرار كثيرة للمرة الأولى عن سلوكه الجنسي المشين.

وتحدثت مكمانوس لبرنامج “60 دقيقة” الذي تعرضه شبكة “سي بي أس” الأميركية، بشكل مفصّل عن مشاهداتها داخل مزرعة جاسكون، في نيفرلاند بولاية كاليفورنيا، حيث كشفت عن سلوك جنسي مشين من جاسكون بحق الكثير من الأولاد الصغار، الذين كانوا يستضيفهم في المزرعة.

وقالت مكمانوس إنها شاهدت مداعبة جاكسون وتقبيله وتمرير يديه، على أجساد الصبيان بصورة أقرب إلى “السلوك الافتراسي”، وأضافت أنه “كان رجلاً مضطرباً للغاية، خلال الفترة التي عرفته خلالها”.

وتابعت: “كان له جانب لطيف في شخصيته، ومع ذلك كان له أيضا جانب مظلم”.'They told me they would slice my neck': Michael Jackson's people 'threatened to kill his maid if she went public with sex abuse claims about the King of Pop'

'They told me they would slice my neck': Michael Jackson's people 'threatened to kill his maid if she went public with sex abuse claims about the King of Pop''They told me they would slice my neck': Michael Jackson's people 'threatened to kill his maid if she went public with sex abuse claims about the King of Pop''They told me they would slice my neck': Michael Jackson's people 'threatened to kill his maid if she went public with sex abuse claims about the King of Pop''They told me they would slice my neck': Michael Jackson's people 'threatened to kill his maid if she went public with sex abuse claims about the King of Pop''They told me they would slice my neck': Michael Jackson's people 'threatened to kill his maid if she went public with sex abuse claims about the King of Pop''They told me they would slice my neck': Michael Jackson's people 'threatened to kill his maid if she went public with sex abuse claims about the King of Pop'

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