شاهدوا خالد الصاوي: قبلت أعمال دون المستوى لأجل الفلوس

صرح الفنان المصري خالد الصاوي خلال لقائه ببرنامج “شيخ الحارة” أنه قبِل بأدوار خلال مشواره الفني دون مستواه من أجل المال، مشيراً إلى أنه لو عاد به الزمن، وكانت لديه أموال كافية، لم يكن ليقبل بتجسيد تلك الأدوار وتابع أنه تلقى عروضا عربية للعمل، ورفض المشاركة فيها، وكان ردّه على تلك العروض، أن بلده هي التي صنعت منه نجمًا، وأنه يكن لها بالفضل. ولوّح إلى أنه رفض التصالح مع المنتج ممدوح شاهين، لرفض الأخير دفع مستحقاته نظير أعمال قام بها “الصاوي”، رغم أن الصلح بينهما كان سيعيد له كافة مستحقاته، مشيراً إلى أن “شاهين” سيدفع ثمن استغلاله أمواله.



وقبل الصاوي، بلقب نجم الأدوار الثانية الذي أطلق عليه، مؤكدا أن هذا اللقب عن أعماله في السينما فقط، حيث إن البطولة المُطلقة لها حسابات أخرى، مؤكدًا أنه لا يقبل بهذا اللقب في الدراما، بعد الأعمال التي قدّمها وحقّقت نجاحا كبيرا مثل “خاتم سليمان”، و”أهل كايرو”، و”تفاحة آدم”. ولفت إلى أن الأكثر نجومية وتميّزًا من بين أبناء هو الفنان الراحل خالد صالح، بينما تهّرب من رؤية صورة الفنان باسم السمرة، من مشهدهما بفيلم “عمارة يعقوبيان”، واعتبر أن الدور كان خنيقا، وعقب رؤيته صورة المنتج ممدوح شاهين رفض التعليق عليها.