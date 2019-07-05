شاهدوا.. خالد عبدالرحمن يصبُّ غضبه على مهندس الصوت ثم يعتذر

دخل الفنان خالد عبد الرحمن في مشادّة كلامية مع مهندس الصوت في الحفل الذي أُقيم في النماص جنوب السعودية.

وأظهر النجم المحبوب غضبه العارم على مهندس الصوت أثناء غنائه أغنية “الحب الكبير”، حيث شعر خالد بتداخل الصوت في المايكرفون الموجود على أذنه، مما سبب له الكثير من الانزعاج، وتفاجأ الحضور بردة فعل خالد الذي عُرف عنه الهدوء في مثل هذه الحالات، وقال “يا مهندس الصوت، هل فيه أحد يتدخل غيركم، أنت من عفوًا، لأنك شتت أفكاري، وأنت مالك سنع، السنع هناك، اسمحولي أضبط الصوت لأن الصوت في أذني سيىء”.

عتاب خالد كان موجّهًا لشخص تداخل مع مهندس الصوت، دون أن يكون لمهندس الصوت وجود، ولكن خالد عاد بعد الاستراحة واعتذر من مهندس الصوت، مؤكدًا أنه يريد أن يقدم أعمالاً جيدة للحضور دون أي ملابسات تُعكّر الصفو.

يُشار إلى أن حفلة النماص التي أحياها خالد عبدالرحمن وجابر الكاسر، شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا لم تتّسع القاعة لاستيعابه، كما أن مدينة النماص تشهد هذه الأيام حضورًا كبيرًا من السياح من جميع الجنسيات لما تتميّز به من طبيعة خلابة.