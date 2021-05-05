كشفت النجمة ​مايا دياب​ عن أسرار رقصها في كواليس تصويرها لكليب أغنيتها “​الكعب العالي​”.

وأظهرت من خلال المقطع السر وراء ليونتها ورشاقتها أثناء التصوير، لتصدم الجميع بالخدعة التي اعتمدها المخرج في تصوير الكليب باستلقاء شابة على ظهر مايا وراحت تحرك رجليها بحذاء بالكعب العالي بطريقة تبدو فيها مايا هي من تقوم بهذه الحركات لتظهر بذلك الخدعة البصرية الطريفة.

وكانت الفنانة اللبنانية أثارت ضجة كبيرة بعد ظهورها في كليب اغنيتها الجديدة وهي ترقص بقدميها،

وحقق الكليب ضجة كبيرة بين متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم الكبير بالخدعة البصرية المستخدمة في التصوير.