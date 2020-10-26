حرصت الفنانة ليلي علوي على الظهور رفقة صديقتها الفنانة إلهام شاهين، على السجادة الحمراء لليوم الثاني بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الرابعة.

حيث توجه الثنائي لمشاهدة العرض الخاص للفيلم الفلسطيني الأردني “200 متر”، وظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود منقوش قصير، بينما ارتدت الفنانة ليلي علوي فستان أبيض طويل مكشوف الساق، في إطلالة تمتاز بالرقي والشياكة، كما وصفها الجمهور.

وتجمع الثنائي صداقة منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى ارتباطهما بالفنانة هالة صدقي، التي حرصت على التصوير معهن خلال فعاليات المهرجان.

يذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن