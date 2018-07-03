شاهدوا خلاف محمد رمضان وعلي الحجار يستدعي ردّ إبنة الأخير.. فماذا قالت!

خرجت إبنة الفنان المصري ​علي الحجار​ عن صمتها وردّت على الممثل المصري ​محمد رمضان​ بسبب ما أشارت إليه كدب وإفتراء الأخير فيما خصّ خلافه مع والدها.



وهاجمت ​مشيرة الحجار​ رمضان ردً على مقابلة تلفزيونية قديمة له وحديثه دائمأ عن تعرضه للظلم ومعاناته في بداياته الفنية، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو الذي يظهر به رمضان وعلّقت عليه بالقول:”البرنامج دة قديم مش جديد، و القصة دي رمضان حكاها كذا مرة في برامج و كل مرة يغير فيها تفصيلة بسيطة، و ابويا عمره ما رد، و كان شايف ان الموضوع مش مستاهل يترد عليه. و انا الصراحة مستغربة جدا هو ازاي بيحكيها بثة قوي كده و جاب الخيال ده منين”؟!



وأضافت:”انا قررت دلوقتي اني اقول القصة الحقيقية لأن ابويا يستاهل ده، و ده حق ربنا، و هيشهد على كلامي اخويا Ahmad A. ElHaggar لأنه كان له دور رئيسي في المسرحية، غير ان طبعا المسرحية ليها ابطال و مخرج عارفين الحقيقة. الي حصل ان المخرج اختلف مع محمود عزب احد الابطال، خلاف شخصي فقرر يفاجيء الفنانين بانه جاب رمضان يوم واحد. علي الحجار شاف ان عزب مايستحقش كدة بعد تعبه في 6 شهور بروفات و قال لرمضان وقتها انت ملكش علاقة بالموضوع خالص و كان حيادي جدا. فقرة الناس اللي كتفوه و ضربوه دي ما حصلتش، ولا عمر ابويا اصلا كان عنده بودي جارد، و موضوع القلم الالماظ عليه علامات استفهام كتير”!!!



وتابعت:”جو المعاناة اللي رمضان عايش فيه ده و ان الناس افترت عليه و هو صامد كالجبل رخيص قوي، و الكدبة ان دلت على حاجة فهي تدل على شخصية صاحبها. اتعرفوا كويس على الفنان المكافح محمد رمضان، و على فكرة كلنا بنكافح بطريقتنا. ابويا نفسه جي من عيلة بسيطة و كافح و بنى نفسه بس الموضوع مش لبانة في بقه يستعطف بيه الناس”.



وختمت بالقول:”احنا في زمن الكدب و الافتراء شيء عادي جدا، و الكدبة او الفضيحة تنتشر اه، انما تنشر الحق؟ لأ طبعا! الناس تحب الفضايح”!