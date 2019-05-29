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شاهدوا دانا حلبي تدخل “باب الحارة”.. والسبب “ام زكي”

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هدى شعراوي و دانا حلبي

هدى شعراوي و دانا حلبي

فاجأت الفنانة اللبنانية ​دانا حلبي​ الجميع عندما أطلقت الفيديو الترويجي الخاص بأغنيتها الجديدة والذي يجمعها بالممثلة السورية ​هدى شعراوي​ المعروفة بشخصيّة “أم زكي” في مسلسل البيئة الشامية “باب الحارة”.

“البرومو” الذي اطلقته حلبي يظهر الممثلة السورية هدى الشعراوي “إم زكي” وهي تقصد منزل حلبي وتطلب يدها من والدتها، كما تقوم بإختبارها على الطريقة التقليدية حيث تفحص شعرها واسنانها لكي تطمئن ان العروس طبيعية.

وعلقت حلبي على البرومو الخاص بأغنيتها الجديدة بالتالي: “مين ناطر متلي على نار غنيتي الجديدة مع النجمة هدى شعراوي؟ هيدا العمل من اكتر الأعمال محبة على قلبي لأنو عمل بيشبهني كتير.. انشالله تحبو”.

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