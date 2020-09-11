أجرت الممثلة التونسية درة جلسة تصوير جديدة ظهرت من خلالها على أحد اليخوت في مياه البحر الأحمر بمدينة الجونة، مستمتعة بأشعة الشمس، اذ انها نشرت صورها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت درّة متألقة في الصور التي نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين.

يشار الى أن درة تعاقدت مؤخرا على فيلم جديد يحمل عنوان “الكاهن” من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، اذ تقدم دور البطولة أمام هاني سلامة، ويشاركهم في بطولة الفيلم الممثل محمد ممدوح “تايسون” .

















