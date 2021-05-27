شارك العديد من الفنانين والممثلين السوريين في الإنتخابات الرئاسية السورية، التي تجري بين 3 مرشحين، هم عبد الله عبد الله و​بشار الأسد​ ومحمود مرعي، عبر الإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع، مع إفتتاح أمس المراكز الإنتخابية في جميع المحافظات السورية.



وإنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للعديد من الفنانين والممثلين السوريين، خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات، ومنهم ​دريد لحام​، ​سلاف فواخرجي​ وزوجها ​وائل رمضان​، ​شكران مرتجى​، ​فادي صبيح​، ​أنطوانيت نجيب​، ​حسام جنيد​ وزوجته إمارات رزق، ​أيمن زيدان​،



وتم أمس إفتتاح العديد من المراكز الإنتخابية في جميع المحافظات أمام المواطنين السوريين، وبلغ عدد من يحق لهم الإنتخاب والمسجلين داخل ​سوريا​ وخارجها أكثر من 18 مليوناً، مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا، لممارسة الناخب حقه بكل سهولة.