أشعلت الفنانة التونسية درّة وزوجها المهندس هاني سعد السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد ظهورهما في العرض الخاص لفيلم “عنها” المشارك في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان.

ويُعدّ ظهور الثنائي هذا الأول في مناسبة رسمية بعد حفل زفافهما الذي أُقيم منذ فترة قصيرة في مدينة الجونة، وأثار ردود فعل عنيفة وانتقادات لدرّة بعد إعلان زوجة هاني الأولى أنها ما زالت على ذمته، وأن درة هي الزوجة الثانية، فتعرّضت الأخيرة لموجة غضب من مواطنيها بسبب أن القانون التونسي يمنع ويجرّم تعدد الزوجات ويضع عقوبات صارمة تصل إلى حبس الزوجة الثانية، وهو ما دفع درّة للرد على تلك الأخبار بأنها لم تتزوج رجلاً متزوجاً، ولا تُعد زوجة ثانية لأن زوجها انفصل بالفعل عن زوجته الأولى.

وشاركت درة أخيراً في حكاية “أول السطر” من مسلسل “إلا أنا”، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، وشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر، وتم تصويرها بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

درّة درّة درّة درّة درّة درّة درّة درّة درّة درّة وزوجها درّة وزوجها درّة وزوجها