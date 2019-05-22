شاهدوا دنيا بطمة بدون مكياج.. وترد على منتقديها: “وجهي أبيض من مستقبلكم”

نشرت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، صورًا لها، عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” دون أنْ تضع مكياجًا على وجهها، ردا على من يتهمها بأن جمالها مزيف لأنهّا تضع الكثير من المكياج على وجهها وبعد التعليقات السلبية التي جاءت على صورها من قبل الجمهور، أشارت إلى أنّها قبلت هذا التحدي وبالفعل، نشرت بطمة، صورة عبر حسابها في إنستغرام، معلّقة: “بخصوص البعض مصدعينا بغسلي وجهك من المكياج كنقدم لكم صور بدون ولا نقطة مكياج ومغسول بالصابون هههه”.



وتابعت: “فبليز نوضو غسلو وجهكم بالصابون نشوف إذا تلقاو نفس النتيجة لا أعتقد حيث وجهي أبيض وأجمل من مستقبلكم بدون مكياج بلا متبردو على راسكم بكلام تافه” ثمّ أغلقت بطمة خاصية التعليقات، وذلك بعد أنْ تلقّت العديد من التعليقات السلبية، والساخرة من شكلها.