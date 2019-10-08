شاهدوا دنيا بطمة تتحول إلى عارضة أزياء.. والمكياج يغيّر شكلها بالكامل

حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على مشاركة متابعيها عبر تطبيق إنستغرام مجددا بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير وبدت مختلفة وفي غاية الاناقة.

وابتعدت الفنانة المغربية عن اطلالتها المعهودة باختيار القفطان المغربي، واختارت فستلناً ناعماً طويل باللون الذهبي الناعم، وتميز بالشفون بلون الجلد عند منطقة الصدر وبشق من الجانب كشف عن ساقها، وقد حمل التصميم توقيع ظاهر بكر.



ونسقت مع فستانها الانيق لناحية نوع القماش ولونه وتصميمه، حذاء بكعب عال باللون الأسود، كما تزينت ببعض المجوهرات الناعمة التي اضافت حركة على الاطلالة الانيقة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة المغربية على تسريحة شعر بسيطة مع اضافة بعض الخصلات الاصطناعية لزيادة كثافته وطوله، ووضعت الرموش الاصطناعية الكثيفة، وطبقت مكياجاً برونزياً ابرز جمال عينيها ونعومة بشرتها وغيّر ملامح وجهها بالكامل فبدت كأنها انسانة مختلفة.