شاهدوا.. دنيا بطمة تجذب الأنظار بإطلالة طبيعية بملابس السباحة مع زوجها وابنتهما

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صوراً جديدة ظهرت فيها وهي تمضي أوقاتاً ممتعة برفقة زوجها المنتج محمد الترك وابنتهما غزل في البحرين.

ولفتت الأنظار بصورة التقطت لها أثناء وجودها في حمام السباحة وأخرى برفقة ابنتها. وتعليقاً كتبت: “مساء النور ويومي الجميل كان يوم سباحة مع حبايبي”، محققة أكثر من 47 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن الفنانة أثارت موجة من السخرية في وقت سابق بعدما ظهرت في صورة وهي تضع على وجهها نظارات سوداء كبيرة غطت نصفه تقريباً وأشارت إلى أنه أكسسوراها المفضل.

كما اتهمت قبل ذلك بتخطي الحدود بسبب ارتدائها سروال جينز ممزقاً من أماكن عدة حيث رأى بعض المتابعين أنه غير محتشم وغير لائق. ورغم هذا حققت ما يزيد عن 46 ألف اعجاب.

ويشار إلى أن الفنانة تلتزم الصمت حالياً إزاء الانتقادات وتكتفي غالباً بإغلاق خاصية التعليقات.