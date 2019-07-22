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شاهدوا.. دنيا بطمة تخرج عن صمتها وتتحدث عن حقيقة عودة حلا الترك لحصانة والدها

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DUNIA BATMA RRRR

دنيا بطمة

تحدثت الفنانة دنيا بطمة عن حياتها الاسرية وعن حقيقة عودة الفنانة الشابة حلا الترك للعيش مع والدها المنتج محمد الترك من طديد بعدما كانت قد امضت السنوات الاخيرة الفائتة مع والدتها منى السابر.

واشارت الفنانة المغربية في تصريح تلفزيوني إلى أنها حلا بالفعل اختارت والدها وهي الآن تعيش معهما في نفس المنزل.

واكدت ان الصورة المنتشرة حالياً على السوشيال ميديا والتي تجمعها بحلا تم التقاطها من قبل فتاة سعودية قابلتهما في أحد المولات، مضيفة أنها لا تعلم كيف تم نشر هذه الصورة وتداولها بهذا الشكل.

من جهة ثانية، لفتت بطمة الانظار بصورها الاخيرة والتي بدا بوضوح التجميل الجديد الذي قامت به اخيراً لشفاهها للحصول على شكل قلب، وانقسمت التعليقات بين من رأى بأنها شوهت شكلها ولا تليق بحجم وجهها، ومن طالبها بالتوقف عن تغيير ملامحها بواسطة التجميل.

 

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الفنان العراقي المبدع @humamofficial نورتنا ببلدك الثاني المغرب والفنان القدير @azizdadasofficiel ديما طوب🇲🇦❤️

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