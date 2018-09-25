شاهدوا.. دنيا بطمة تساند زوجها محمد الترك اثناء تلقّيه علاج السرطان

نشرت الفنانة ​دنيا بطمة​ صورة لزوجها المنتج ​محمد الترك​ اثناء تلقّيه علاج مرض السرطان في المستشفى، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت بطمة على الصورة قائلة: “الحمدالله عسلامتك عمري وزوجي أبو غزل ولا يحرمنا منك”.



الجدير ذكره انه انتشرت في الفترة الأخيرة اخبار تفيد ان الترك وبطمة قد انفصلا عن بعضهما الأمر الذي نفاه الثنائي.



وكانت هذه الأخبار إنتشرت بعد تغيير بطمة لبعض البيانات الخاصة بها عبر إحدى صفحاتها الخاصة، مع احتفاظها بلقب «أم غزل»، وكذلك كشفها عن مدير أعمالها الجديد المُمثّل المسرحي والتلفزيوني حسن عاطف وانفصالها عن الترك في إدارة أعمالها.