بعد نشرها صورة من داخل غرفة العمليات لحظة وضعها لطفلتها الثانية، حرصت الفنانة دنيا بطمة على استعراض الزينة المميزة والضيافة الفخمة التي جهّزتها في منزلها لاستقبال المهنّئين بمولودها الجديدة، وشاركت متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بمجموعة صور للضيافة التي تضمنت حلوى مغربية وشوكولاته تم تزيينها بطريقة مميزة، إضافة الى التمر وحلوى المن والسلوى التي زُيّنت أيضاً باسم الطفلة “ليلى روز”، وكان الطابع العام على شكل محل للألبسة فيه تماثيل لعرض الملابس وأكياس صغيرة باللونين الأبيض والزهري.

واختارت بطمة ديكورات وزينة لطيفة بألوان وأشكال متعددة، وتم تحضير مجموعة كبيرة من الحلوى لاستقبال المهنئين بالطفلة، وعلّقت على الصور بالقول: “شكرا لكل من باركلي على مواقع التواصل او الهاتف وكل من زارني كن أهلي واحبائي، وكل المقربين واصدقائي الاوفياء وحتى الناس اللي ما اعرفهم واللي ما اعرفهم”.

وجاءت هذه الصور الجميلة بعد الضجة التي أثارتها دنيا بنشر صورة لزوجها المنتج محمد الترك خلال وجوده معها في غرفة العمليات وقصِّه الحبل السرّي بنفسه، الأمر الذي عرّضها للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية.