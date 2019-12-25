شاهدوا.. دنيا بطمة تطرح اغنيتها الجديدة “قنبلة”

طرحت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ اغنية جديدة تحمل عنوان “قنبلة”، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني.

وكان قد انتشر مؤخرا أخبار تفيد استدعاء دنيا بطمة من قبل الشرطة المغربية، للتحقيق معها في قضية إبتزاز فنانين وفضح شخصيات مشهورة، عبر أحد الحسابات على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، الا انها نفت هذا الأمر، وأكدت أن كل ما يٌقال لا أساس له من الصحة، وأشارت إلى أن الغيرة تقف وراء الترويج لمثل هذه الأخبار.