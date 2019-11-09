شاهدوا.. دنيا سمير غانم تلبي طلب أصغر معجبة

لبت الممثلة المصرية ​دنيا سمير غانم​ طلب الطفلة فريدة بعد تعرضها لحادث أمام مدرستها بأنها ترغم برؤيتها بشكل مباشر.

وزارت دنيا سمير غانم الطفة فريدة بعد أن تعافت جزيئاً لتدخل على قلبها البهجة والفرحة. وقدّمت فريدة لدنيا باقة زهور عربون شكر وفرح بعد أن لبت دعوتها.

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل “بدل الحدوتة 3” الذي خاضت من خلاله السباق الرمضاني الماضي، وشارك ‏فيه عدد من الممثلين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي‎