شاهدوا.. ديانا كرزون ترتبط بالإعلامي معاذ العمري وتكشف عن موعد عقد قرانها

فاجأت الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ الجمهور بإعلانها موعد عقد قرانها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، وذلك خلال حلولها ضيفة على احدى الإذاعات الأردنية.

وكشفت ديانا ان موعد عقد قرانها هو يوم الجمعة المقبل، كما كان العمري ضيفا على الإذاعة ايضا، ليرد عليها: “أنتِ شخص كتير عظيم.. وربنا رزقني فيكي ومبسوط أنك هتكوني شريكة حياتي.. أنتي حد مختلف ما حد بيعرفك إلا إذا كان فعلا قريب منك وبيعرف قد إيه أنتي إنسانة نقية وبتمنى أقولك الله يتمم لنا على خير وتكون أيامنا كلها خير”.

بدورها ردت عليه ديانا قائلة: “إن شاء الله تبقى سندي وزوجي وكل شئ بحياتي”.