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شاهدوا ديانا كرزون عن فستانها المثير للجدل: تأكدت من شفافيته تحت الشمس

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diana karazon

أثارت إطلالة النجمة الأردنية ديانا كرزون، لدى مشاركتها في مهرجان جرش مؤخراً، الكثير من التعليقات بين معارض ومدافع.

واتهمها النائب صالح العرموطي خلال إحدى جلسات البرلمان الأردني بأنها “تكسر التقاليد الأردنية بثوبها الفاضح”.
diana karazon
وكانت كرزون ارتدت للمناسبة ثوباً “بيج” مطرزاً باللون الفضي يحمل توقيع المصممة بدور الحبيب يرافقه “كاب” مطرّز أيضاً.

وقد تم تبطين الثوب بقماش “بيج” جعل بعض الناظرين إليه يظنون أنه شفاف ويترك المجال لظهور جسدها العاري تحته.

وصرّح العرموطي لإحدى وسائل الإعلام الأردنية: “ظهرت على المسرح وهي شبه عارية، وهذا منافٍ لتقاليدنا الأردنية”.
diana karazon
لم ترغب النجمة ديانا كرزون بالتعليق على هذه الاتهامات الباطلة التي وجّهت إليها، والتي قالت عنها إنها مثيرة للضحك، وكشفت عن أنها تأكدت من أن الثوب غير شفاف حتى عند وقوفها في الشمس.

وحرص محبّو الفنانة على وسائل التواصل الاجتماعي على دحض الشائعات التي طالتها بالإثباتات والبراهين.

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