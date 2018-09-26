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شاهدوا ديما بياعة مصابة بجرثومة المعدة الحلزونية وتعاني من آلام حادة منذ سنتين

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كشفت الممثلة السورية ​ديما بياعة​ عن مرضها، حيث اشارت الى انها مصابة بجرثومة المعدة الحلزونية وتعاني من الآلام الحادة في معدتها منذ سنتين، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو كشفت فيه عن المرض.

وعلقت بياعة في الفيديو: “حدا تعرض لجرثومة المعدة الحلزونية!؟ صرلي سنتين عّم اشتكي من معدتي، وهلق لعرفت أني مصابة فيها بفضل الدكتور محمد خير العجة يلي عندو اَي استفسار عن الأمراض الهضمية يتواصل مع الدكتور”.

ما قالته بياعة صدم جمهورها بشكل كبير حيث تضامنوا معها عبر تعليقاتهم على الفيديو.

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