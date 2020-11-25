أثارت الممثلة السورية ​ديما بياعة​ وزوجها المغربي ​أحمد الحلو​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن ظهرا في مقطع فيديو وهما داخل حمام السباحة، ويتجادلان على مرجعية الحمام التركي إن كان سورياً أو مغربياً، بطريقة طريفة.

كما ظهرا في الفيديو وهما يتحدثان بعد الإستحمام مع بعضهما، ثم يشكرها على هذه الدعوة.

وطالب أحمد ديما بأن تتعلم طريقة الإستحمام، لكي تقوم بها في منزلهما، وقال: “اتعلمتي كيف؟”، لتجيبه: “ما بدها شي صابون وفروك”، ليرد عليها: “اتعلمي منيح منشان تعمليلي بالبيت”، ما إعتبره بعض المتابعين أنه جرأة زائدة منهما.





