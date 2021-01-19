إستعرضت الممثلة السورية ​ديما قندلفت​ مهارتها في ممارسة رياضة السباحة، وذلك بفديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وبدت فيه بحوض سباحة مغلق، وأدهشت متابعيها بتعليقها الذي تركته والذي كتبت فيه: “روتيني المفضل مع مدربي”، إذ تفاجأ البعض ممارستها السباحة في هذه الأجواء الشتوية الباردة.

يذكر أن آخر أعمال ديما قندلفت كان مسلسل الهيبة بجزئه الرابع والذي حمل عنوان “​الهيبة الرد​”، إذ شاركت فيه بدور البطولة إلى جانب الممثل السوري ​تيم حسن​ والممثلة ​منى واصف​ وعدد من الممثلين.





