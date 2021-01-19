إستعرضت الممثلة السورية ديما قندلفت مهارتها في ممارسة رياضة السباحة، وذلك بفديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وبدت فيه بحوض سباحة مغلق، وأدهشت متابعيها بتعليقها الذي تركته والذي كتبت فيه: “روتيني المفضل مع مدربي”، إذ تفاجأ البعض ممارستها السباحة في هذه الأجواء الشتوية الباردة.
يذكر أن آخر أعمال ديما قندلفت كان مسلسل الهيبة بجزئه الرابع والذي حمل عنوان “الهيبة الرد”، إذ شاركت فيه بدور البطولة إلى جانب الممثل السوري تيم حسن والممثلة منى واصف وعدد من الممثلين.
إستعرضت الممثلة السورية ديما قندلفت مهارتها في ممارسة رياضة السباحة، وذلك بفديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وبدت فيه بحوض سباحة مغلق، وأدهشت متابعيها بتعليقها الذي تركته والذي كتبت فيه: “روتيني المفضل مع مدربي”، إذ تفاجأ البعض ممارستها السباحة في هذه الأجواء الشتوية الباردة.