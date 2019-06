شاهدوا.. ديمة بياعة تعترف بضرب ولديها

View this post on Instagram

الفنانة #ديما_بياعة 💕 تتفقون معها؟ . بناااات 👏👏👏 جبت لكم اخصائية #مايكروبليدنج حاصلة على شهادة معتمدة🧾 المايكروبليدنج عبارة عن رسم الحواجب شعرة شعرة بشكل طبيعي وناعم يدوم معكم الى سنتين✌ وبيريحكم من رسم الحواجب يعني بتصحين من النوم وانتي قمر 👸 شوفو شغلها وسعرها جدا معقول بالنسبة للباقين ومسويه عرض🔥 لايفوتكم .. هذا حسابها👇 @asmaa_microblading @asmaa_microblading @asmaa_microblading . للحجز واتساب 📱0557787410📱 . Snap👻om_razan1305👻 . 🔸️حكم المايكرو 👇 https://m.youtube.com/watch?v=DmYqdYr0EuA&sns=tw .