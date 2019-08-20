شاهدوا.. ديمة بياعة وزوجها في وضعيات رومنسية جريئة!

تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة السورية ديمة بياعة وهي تمضي إجازة برفقة زوجها أحمد الحلو وولديها.

ولفتت الممثلة الأنظار بسبب المشاهد التي جمعتها والأخير والتي وصفها الكثيرون بالجريئة جداً. فقد ظهرا في وضعيات رومنسية أثارت اهتمام عدد كبير جداً من المتابعين واعتبر بعض هؤلاء أنهما تخطيا الحدود.

ويشار إلى أن الحلو نشر عبر خاصية “ستوري” على حسابه على تطبيق “إنستغرام” عدداً كبيراً من الصور التي التقطت أثناء مشاركتهما في عدد من النشاطات السياحية.

كما نشر صورة جمعته وبياعة وولديها وحققت أكثر من 10 آلاف إعجاب. وهي الصورة نفسها التي نشرتها الأخيرة وحصلت من خلالها على أكثر من 71 ألف إعجاب.

ويذكر أن ديمة ظهرت في المسلسل الرمضاني “سلاسل ذهبية” إلى جانب عدد من وجوه الدراما السورية مثل بسام كوسا وصباح الجزائري ومها المصري وكاريس بشار وشكران مرتجى وجيني إسبر وعبدالهادي الصباغ وسحر فوزي وسعد مينة.