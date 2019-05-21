شاهدوا.. دينا الشربيني بقميص عمرو دياب والجمهور يعلق

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مركبة للفنانة دينا الشربيني بطلة مسلسل “زي الشمس”، خلال ارتدائها لبيجاما باللون الاسود مع دوائر بيضاء تشبه إلى حد كبير القميص الذي ارتداه “الهضبة” في إحدى حفلاته قبل أشهر، وبعد إنتشار صورة النجم المصري عمرو دياب مع فريق عمل المسلسل لا يزال الدور المميز الذي تقدمه النجمة دينا الشربيني خلال مسلسلها “زي الشمس” يحظى بردود أفعال إيجابية من قبل المشاهدين .

وترك المتابعون الكثير من التعليقات الطريفة، لافتين بأنها “سرقت القميص” وبأنها “اشترته من المحل نفسه”، واشار البعض الى انها تقصدت اختيار طبعة القماش نفسها، لا سيما أن القميص الذي ارتداه النجم المصري أحدث جدلاً كبيراً حينها.



