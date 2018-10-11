شاهدوا دينا تبكي متأثرة على الهواء بسبب ابنها.. هل تفكر في إرتداء الحجاب!.. وهكذا كسرت أنف رجل تحرش بها!

حلت الراقصة والفنانة دينا ضيفة على برنامج “تحت السيطرة”وتحدثت بكل عفوية عن مواقف كثيرة مرت بها وعن الحجاب، وبكت على الهواء بسبب ابنها.

وتحدثت دينا بكل جرأة عن أنها لا تفكر مرتين قبل ضرب أي رجل يتحرش بها خلال رقصها في الحفلات والأعراس، مؤكدة أنها تعرضت مرات عدّة لهذا النوع من التحرش، إلا أنها تقوم بضرب أي رجل يتحرش بها دون الخوف من الكاميرات أو التصوير.



وذكرت قصة قديمة حصلت معها، حيث قامت بكسر أنف رجل تحرش بها خلال رقصها، بعدما قامت بلكمه في أنفه بخاتمها الضخم.



وخلال المقابلة، بكت دينا متأثرة بعد سماعها تسجيلاً صوتياً من ابنها، تحدث فيه عن صفاتها الجميلة، مؤكداً أنه يحبها كثيراً، وطلب منها الاهتمام بنفسها، قائلاً رغم أنها تحب كل الناس إلا أن هناك العديد منهم لا يحبونها، ما دفعها الى البكاء.

وقالت بكل تلقائية: “أنا ظالمة، ولا مرة قضيت معه الكريسماس أو رأس السنة أو أي عيد، أنا ظالماه، لذلك سأحاول أن آخذ حفلة واحدة في بلد، وأسافر معه ونسهر معاً”.

كذلك نفت دينا ما تردد حول ارتدائها للحجاب عام 2013، موضحة أن هذه الشائعة تم نشرها بالتزامن مع عودتها من الحج وارتدائها للحجاب في الأراضي المقدسة.