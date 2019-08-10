شاهدوا.. راقصة عربية تترشح للإنتخابات الرئاسية في بلدها وتريد منع الحجاب

أعلنت الراقصة الاستعراضية التونسية نرمين صفر ترشحها للانتخابات الرئاسية في بلدها، ما اثار جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

وقالت نرمين صفر، في بيان ترشحها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، إنها ستتوجه يوم الأربعاء إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.

وأوضحت في برنامجها الإنتخابي أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبزة، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري (لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده.

وأضافت أنه في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثًا وحيدًا للرجل، وفق قولها.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجري سابقة لأوانها في الـ 15 أيلول (سبتمبر المقبل).