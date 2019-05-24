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شاهدوا رامز جلال يتحرش باللبنانية “ماغي بوغصن” خلال برنامجه “رامز في الشلال”

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رامز جلال يتحرش باللبنانية “ماغي بوغصن

رامز جلال يتحرش باللبنانية “ماغي بوغصن

بعد سقوط الفنانة اللبنانية ضحية حلقة اليوم في برنامج المقالب “رامز في الشلال” تم رصد مقطع خلال تواجدها بالزورق المخصص للإيقاع بالضحية في الشلال لوحظ رامز وهو يتحرش بالفنانة، فيما تحاول هي إبعاده عنها، وهذه ليست المرة الأولى حيث قام بنفس الفعل مع الفنانة فيفي عبدو التي سألته في نهاية الحلقة عمن كان بجانبها في الزورق ولم يجيب.

بعدها انقلب القارب على جانبه في الشلال إلا أن فريق عمل البرنامج أنقذ الموقف، وسط صراخ وبكاء بوغصن وحين وصلت للبر فاجأها رامز بالغوريلا، فظلت تصرخ وتستغيث وتحاول الهرب دون جدوى حتى كشف رامز عن هويته فانهمرت دموعها.

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