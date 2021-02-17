استغل الفنان اللبناني ​رامي عياش​ وزوجته ​داليدا عياش​ وولداهما العاصفة جويس للهو والاستمتاع بالثلج الذي تساقط بكثرة في بعقلين حيث يقطنون.

ووثقت داليدا عياش النشاط الشتوي عبر مشاركتها المتابعين صوراً لزوجها وولديها، عبر حسابها الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي وعلقت عليها :”يوم مثلج جميل”، وبدا الولدان وهما يلعبان ويصنعان رجل الثلج، وارتدى الجميع ألبسة شتوية سميكة تقيهم البرد القارس.

الفنانة ايمان العاصي، علقت على الصور مبدية إعجابها كاتبة : “ما شاء الله”.

أما الفنانة اللبنانية ناي سليمان فعلقت بقلوب حمراء.

إشارة إلى أن رامي عياش يستعدلخوض تجربة تمثيلية جديدة في مسلسل درامي جديد من إنتاج مصري.

فكرة المسلسل متميزة ومختلفة، وقد وضَعَتْ لها الشركة المنتجة ميزانية ضخمة، حيث من المتوقع أن ينافس بها عياش في رمضان المقبل في حال تم الاتفاق على كل التفاصيل.















