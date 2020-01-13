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شاهدوا.. رامي عياش يأكل الشوكولا بطريقة عفوية

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أحدث الفنان اللبناني رامي عياش ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة أكله الشوكولا.

وجاء هذا بعد انتشار فيديو ظهر فيه وهو يقف أمام آلة صنع الشوكولا السائل ويغمس فيه بواسطة عود خشبي قطعة موز ويقوم بتناولها مظهراً حبه للمذاق.

وتناقل المقطع عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث أطلق موجة واسعة من التعليقات التي ركز معظمها على طرافة الفنان وعفويته.

ويشار إلى أن النجم أشعل المواقع في وقت سابق بسبب ظهوره في صورة نشرتها زوجته داليدا على حسابها على موقع التغريدات “تويتر”.

وبدا فيها وهو يقوم بغسل قدمي والده حيث أثار تصرفه إعجاب وثناء عدد كبير جداً من المتابعين.

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