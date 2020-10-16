بعد ساعات على وفاة والدها خرجت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين عن صمتها وكشفت أن شخصاً ينتحل شخصيتها عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل. ولفتت في مداخلة هاتفية أجريت معها ضمن حلقة من برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الأبراشي على شاشة القناة المصرية الأولى إلى أنه ينشر ما يفيد بأن أحداً لم يهتم بوالدها قبل وفاته.

وردت على هذا بالقول إنه حاز تكريماً من الدولة وزملائه ومحبيه في الوطن العربي أثناء حياته وبعد وفاته وأن الجنازة خير دليل على ذلك. وشددت على أن الحساب مزيف مع الإشارة إلى أن والدها قدم الكثير من الأعمال المحترمة التي تناولت قضايا البلد والمجتمع.

وأضافت في المداخلة نفسها أن الراحل لم يكن مصاباً بالألزهايمر كما يشاع وأنه كان يتذكر كل أصدقائه ومحبيه. وشددت على أنه كان يحرص على التحدث بلغة عربية سليمة وقالت: “كان يضيق لما حد يقول تشكيل غلط”.

وتابعت باكية: “الفراق وحش وللأسف أبويا مات”. وفي المقابل نفت كل ما يحكى عن خلاف كبير بين الأخير وبين الفنان القدير عادل إمام وعلقت: “لا يوجد خلاف بين والدي والزعيم عادل إمام. والدي قال لي إن العمل مع الاستاذ عادل بيجب النجاح”.