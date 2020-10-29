وصلت النجمة رانيا يوسف على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة، مرتدية جامب سوت شورت مثير لفتت به الأنظار، وذلك على هامش الحفل الذى يقام تحت عنوان “السينما فى حفل موسيقى” بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، وهو الحفل الذى يعرض فيه فيلم شارلى شابلن The Kid، بعد 100 عام من إنتاجه، ويقوم المايسترو أحمد الصعيدى بقيادة الفرقة الموسيقية لتعزف موسيقى الفيلم مباشرة مع عرض العمل.

قالت الفنانة رانيا يوسف، خلال برنامج “mbc trending”، إن تصريحها: “الإنسان في الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا”، لم تكن تقصد منه حرب الديناصورات، ولكنها كانت تقصد أن الإنسان يستطيع أن يتأقلم، وأنها أرادت توصيل الرسالة بطريقة كوميدية. وأضافت: “أنا جريئة وأحب أن تكون إطلالاتي جريئة، ومن لا يعجبه يغير المحطة كما يقال، وقلة الأدب والتعليقات السلبية ليست إلا لأشخاص مرضى، وليس على المريض أو المجنون حرج”، واختتمت رانيا: “أعترف بأنني مجنونة وغير تقليدية”.