خضعت الممثلة المصرية رانيا يوسف لأحدث جلسة تصوير، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت رانيا وهي ترتدي فستاناً أنيقاً باللون الأحمر في النصف الأعلى ومن القماش الشفافا في القسم الأسفل.
الجدير ذكره أن رانيا يوسف تنشغل في تصوير الجزء الجديد من مسلسل “الآنسة فرح” من بطولتها الى جانب أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
خضعت الممثلة المصرية رانيا يوسف لأحدث جلسة تصوير، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.