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شاهدوا رانيا يوسف تعتذر في “شيخ الحارة”.. وتغادر الحلقة

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رانيا يوسف

كشف الإعلان الترويجي لحلقة الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ في برنامج “​شيخ الحارة​”، عن انزعاجها من الأسئلة الهجومية التي طرحتها مقدمة البرنامج بسمة وهبة، وعلى إثره قررت الاعتذار والانسحاب من الحلقة.

وقالت رانيا يوسف لبسمة وهبة في إعلان حلقتها في “شيخ الحارة”: “أنا هعتذر وهقوم معلش” وظهرت تهمّ بالمغادرة وترك مقعدها والذهاب من الحلقة.

وردّت يوسف في إعلان “شيخ الحارة” وهي ترد على أسئلة صريحة بشكل مباشر، منها قصة فستانها الشهير في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الذي عرّضها لموجة من الانتقادات الواسعة وصلت إلى حد تقديم بلاغ ضدها.

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