شاهدوا.. رانيا يوسف وداليا البحيري تظهران بنفس الفستان من حفل جوائز مجلة “دير جيست”

شاركت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ الجمهور صور إطلالتها بالأمس خلال إحدى الحفلات الفنية.

وكان لافتاً في إحدى الصور التي نشرتها ظهورها برفقة الممثلة المصرية ​داليا البحيري​ حيث بدتا ترتديان الفستان نفسه مع إختلاف اللون وبعض التفاصيل الصغيرة.

وتأتي إطلالة يوسف هذه وما رافقها من بعض الإنتقادات لاسيما لجهة “البطانة” التي إرتدتها تحت الفستان وبدت برأي الكثيرون كـ “الهوت شورت” بعد إطلالتها الجريئة ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم في الفترة الماضية والهجوم الكبير الذي حصل ضدّها والذي وصل إلى حد تحرير محاضر وبلاغات بحقها.