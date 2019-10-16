شاهدوا.. راي صادم جدا لمحمود قابيل في اعمال محمد رمضان

فاجأ الممثل المصري ​محمود قابيل​ الجمهور بتصريحه الأخير الذي قال فيه انه لا يعرف الفنان المصري ​محمد رمضان​.

وقال في برنامج “واحد من الناس” من تقديم الاعلامي المصري عمرو الليثي ويعرض عبر قناة “النهار” انه لم يرى لرمضان اي عمل.

كما تطرق في حديثه عن الأجور المبالغ فيها التي يتقضاها بعض الممثلين، مشيرا الى انه في طوال مسيرته التمثيلية لم يأخذ مبالغا خيالية، واصفا هذه الأجور بالاستفزازية.

وعبّر قابيل خلال المقابلة عن اعجابه بقدرات الممثل المصري آسر ياسين التمثيلية، ودعا الممثل المصري أحمد الفيشاوي بأن يركز على عمله اكثر ليكون اكثر نجاحا، ووصف الممثل المصري أحمد حلمي بـ “الكوميديان العالمي”.