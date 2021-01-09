كشفت الفنانة رحاب الجمل، عن تعدي الفنان باسم سمرة على فريق عمل الفيلم الجديد الذي يقوم بتصويره حالياً في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقالت إن باسم سمرة كان في حالة هياج شديد، واعتدى بالألفاظ على زملائه أبطال الفيلم وكذلك المُنتجة وفريق العمل كافة، وذلك دون أي أسباب.

وتابعت: “باسم شتم كل الناس، حتى الويتر اللي شغالين في الفندق اللي كنا بنعمل فيه البروفات، لكن جابوا له الأمن وشرطة السياحة في الآخر”.

وكانت الجمل، قد شنت هجوماً عنيفاً من خلال صفحتها على فيس بوك على أحد الممثلين من دون أن تذكر اسمه، متهمة إياه بتعاطي مخدر الحشيش، أثناء بروفة أحد الأفلام.

وكتبت منشورا تحت عنوان “الممثل السكران” قالت خلاله: “لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب”.







وأضافت: “لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية”.

وتابعت: “المرادي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك”.