شاهدوا ردة فعل سعد رمضان بعدما أعطته جدّته “بيجاما” جدّه الراحل !

شارك الفنان اللبناني سعد رمضان متابعيه مقطع فيديو لجدته نشره على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وثق لحظة اعطاء الجدة لسعد “بيجاما” جده الراحل، مشيرة الى انها جديدة ولم يرتديها جده.

وعلّق سعد على الفيديو: “ستّي جايبتلي البيجاما تبع جدّي الله يرحمو عشان البسها”.

