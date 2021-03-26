شاركت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ فيديو طريف لردة فعل والدتها على أغنيتها الجديدة “الكعب العالي”، وذلك في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ عبرت الأخيرة عن فرحها بالأغنية وإعجابها الكبير بها، ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن حبهم الكبير لها وإعجابهم بأغنيتها الجديدة.

يذكر أن دياب طرحت اغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “الكعب العالي” التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، و ذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب. الأغنية من كلمات محمود صلاح وألحان رحيم، وتوزيع ​هادي شرارة​، والكليب من اخراج ​شيرين خوري​ التي أظهرت مايا بطريقة مميزة، كما ظهرت في الكليب أحذية مايا الكثيرة.





