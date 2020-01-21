شاهدوا.. رد صادم من رانيا يوسف عن إمكانية حمل ابنتها بالخطأ

تحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن دورها في مسلسل “الآنسة فرح”، والذي تقدم فيه فكرة غريبة تعرض للمرة الأولى في الدراما المصرية.

رانيا يوسف، قالت خلال لقائها في برنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية “العربية الحدث”، مسلسل “الآنسة فرح” يعرض فكرة مجنونة، عن احتمالية حدوث تلقيح صناعي بالخطأ، وصناع العمل نفذوه كما بالنسخة الأجنبية.

وأضافت: “الفتاة في المسلسل ذهبت للطبيبة التي قامت بعملية التلقيح لها بالخطأ، بدلا من فتاة أخرى، وهنا نقول ماذا لو حدث هذا الأمر كيف نتصرف”.

كما ردت رانيا يوسف، سؤال: “ماذا لو حدث الأمر لواحدة من بناتك؟”، قائلة: “لا قدر الله، هعمل زي ما عملت في المسلسل، ماعنديش مشكلة وقتها، وأنا بحب الأطفال وممكن وقتها أفتح حضانة، وارد إن أي حاجة تحصل”.

وأوضحت أن الجمهور يتابع المسلسل بسبب غرابة الفكرة، فلا بد من الاختلاف، حتى لا تتم إعادة نفس القصص، فيجب أن يكون هناك دراما “تخيلية” يشاهدها الجمهور.

المسلسل يتناول قضية نسائية تتمثل في تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح “حامل” وهي عذراءز

مسلسل “الآنسة فرح”، ينتمي لنوعية الأعمال الأ ٩٠ حلقة، حيث صور أبطاله الجزء الأول منه وهم الـ ٣٠ حلقة الأولى، إذ إن الشركة المنتجة ستعرض حلقات المسلسل على فترات متباعدة.

يذكر أن العمل مأخوذ من مسلسل “Jane the virgin”، ويشارك في بطولته رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وجيلان علاء ومحمد كيلانى وعارفة عبد الرسول ومريم الخشت ومن إخراج أحمد الجندى.