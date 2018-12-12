شاهدوا.. رد ناري للفنانة مشاعل الشحي بعد سخرية مي العيدان من “نسبها”

قررت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي الخروج عن صمتها بعد أن أهانتها الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” ساخرة من نسبها وأصلها .

ووجهت ” الشحي ” كلمات لاذعة لـ ” العيدان ” عبر سناب شات بعد أن سخرت الأخيرة من خالها الفلبيني ونسبها من جهة الأم ، وذكرتها ” الشحي ” بالآية الكريمة : ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ ” .

وتابعت قائلة : ” الحين أنا خالي مسيحي كافر يهودي، يعني إنتي ما تعرفين كيف جرحتيني، والله أنا احترمك ولليوم أحترمك، ما بغيت ارد عليك، لو شو كان لكم دينكم ولي دين، بعدين لا تنظرين للشخص من جنسيته ” .

من ناحية أخرى واجهت ” العيدان ” هجوم حاد عليها بسبب سخريتها من نسب ”الشحي”، فيما فاجئت ”العيدان” جمهورها بجرأتها حين شاركت رد ” الشحي ” عليها دونما تعليق.