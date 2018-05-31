شاهدوا رسالة جديدة من والد حسام حبيب لشيرين تثير ضجة عبر مواقع التواصل

حرص حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، على تهنئة نجله بيوم ميلاده من خلال حسابه الخاص على “فايسبوك”، وكشف عن أمنيته له بالعام الجديد.

ووجه الوالد الى ابنه رسالة أثارت ضجة كبيرة كتب فيها: “كل سنة وأنت طيب.. وتحقق كل أحلامك.. والسنة الجاية تكون مع حفيدي”.



وأثار والد حبيب جدلاً واسعاً من خلال رسالته المباشرة لشيرين عبد الوهاب برغبته وأمنيته بأن يصبح له حفيد، وتفاعل الجمهور بشكل واسع، وطلبوا من النجمة المصرية أن يكون الانجاب من اولوياتها لتحقيق أمنية والد حبيب.

كذلك إحتفلت عبد الوهاب بميلاد زوجها داخل كواليس برنامج “مجموعة إنسان” وغنت له أغنية عيد الميلاد، وأهدته مقطعاً من أغنية “أمل حياتي” لكوكب الشرق أم كلثوم.

وكانت شيرين إحتفلت بزفافها من حسام حبيب منذ شهور، واقتصر الحفل على حضور المقرببن منهما فقط وبعض الفنانات، منهن ليلى علوي والهام شاهين ومنة شلبي.