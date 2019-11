شاهدوا رسالة مؤثرة من لجين إلى شقيقتها أسيل عمران بيوم ميلادها.. مما تهربت الأخيرة؟

View this post on Instagram

.. .. 🎊🎈كل عام و انتي بقلبي غاااااالية كثييير و غلاوتك لا تقدر بثمن .. 🎊🎈كل عام و انتي مختلفة ، مميزة ، ناجحة .. 🎊🎈كل عام و انتي أنضج .. تعرفي كيف تعيشي حياتك صح ، كيف تتخذي قراراتك بذكاء .. سعيدة لأنك قوية ، مستقلة ، متجددة .. الله يحميك حبيبة قلبي و يوفقك دائما و يرزقك على قد نيتك الصافية و قلبك الكبير و الكريم .. أعشقك يا مجنونة و يالي على طول مشغوووووولة ❤🤗🥰😘😘😘😘 @aseel