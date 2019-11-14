شاهدوا رسالة مؤثرة من لجين إلى شقيقتها أسيل عمران بيوم ميلادها.. مما تهربت الأخيرة؟

توجهت الإعلامية السعودية لجين عمران برسالة مؤثرة إلى شقيقتها الفنانة أسيل عمران لمناسبة يوم ميلادها.

ونشرت، على حسابها على “إنستغرام”، صورة جمعتهما في إحدى المناسبات وأرفقتها بالتعليق: “كل عام وأنتِ بقلبي غالية كثير وغلاوتك لا تقدر بثمن. كل عام وأنتِ مختلفة، مميزة، ناجحة. كل عام و انتِ أنضج، تعرفي كيف تعيشي حياتك صح، كيف تتخذي قراراتك بذكاء”.

وأضافت: “سعيدة لأنك قوية، مستقلة، متجددة. الله يحميك حبيبة قلبي ويوفقك دائماً ويرزقك على قد نيتك الصافية وقلبك الكبير والكريم. أعشقك يا مجنونة ويالي على طول مشغولة”.

ولفتت هذه الرسالة أنظار أكثر من 81 متابعاً في مدة قصيرة جداً وأطلقت موجة من التعليقات أبرزها ذلك الذي نشرته الممثلة السورية ديمة الجندي حيث كتبت: “الله يخليكون لبعض لجين وأسيل عمران والعمر كلو يا رب بصحة وسعادة و نجاح”.

بدورها كشفت أسيل في حديث إلى برنامج Et بالعربي إلى طريقة احتفالها بالمناسبة. وقالت إنها لن تحنتفل هذا العام بسبب ذهابها إلى أبو ظبي لدواعي العمل. واضافت أنها تتعمد الانشغال في يوم ميلادها كي لا يتم تحضير المفاجآت لها.